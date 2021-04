Uran emituje promienie rentgenowskie. Zaskakujące odkrycie NASA

Najnowsze badania opierają się na wynikach analiz obserwacji Urana, wykonanych w 2002 i 2017 roku przez Obserwatorium Rentgenowskie Chandra. Dzięki nim naukowcy zauważyli, że planeta emituje promieniowanie rentgenowskie, nazywane też promieniowaniem X, co opisali na łamach "Journal of Geophysical Research".

Promieniowanie emitowane przez Urana

Uran nie jest jedyną planetą, która posiada takie właściwości. Wcześniejsze badania wykazały, że liczne obiekty w Układzie Słonecznym wysyłają promienie X. Jako przykład można podać chociażby Wenus, Saturna, czy księżyce Jowisza. Do tej pory jednak nie było pewności co do Neptuna i Urana, czyli planet znajdujących się najdalej w Układzie Słonecznym. Już wkrótce wiedza na ich temat może zostać uzupełniona, bo astronomowie NASA coraz częściej mówią o misjach kosmicznych w tych regionach.