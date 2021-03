Fragmenty obcej planety we wnętrzu Ziemi. Nowa teoria zadziwia

Zderzenie, które mogło wiele zmienić

Naukowcy zgadzają się co do jednego. Uważają, że LLSVP powstały bardzo dawno. Najnowsza teoria, którą opisuje ScienceAlert, nawiązuje do hipotezy dotyczącej planety Theia, która mogła istnieć we wczesnym Układzie Słonecznym. Zgodnie z tą teorią, Theia zderzyła się z Ziemią około 4,5 miliarda lat temu. Efektem zdarzenia było powstanie odłamków, z których uformował się Księżyc. Pozostała ich część uległa zniszczeniu lub zniknęła w przestrzeni kosmicznej. Teraz naukowcy sugerują, że nie do końca tak musiało być.