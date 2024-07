Upały w Polsce. Niebezpieczna temperatura jest niższa, niż myślisz

Skwar w Polsce nie ustępuje od kilku dni i wedle meteorologów upały jeszcze długo będą towarzyszyć Polakom. Prognozy pogody sugerują, że temperatura w niektórych częściach kraju może wynosić 32-35 stopni Celsjusza. Jak się okazuje, są to wartości, które - wedle ustaleń naukowców - przekraczają granicę wytrzymałości człowieka.

Po przekroczeniu określonego czasu przebywania w wysokiej temperaturze pot przestaje skutecznie odparowywać ze skóry. To kluczowy mechanizm chłodzenia organizmu, a jego niewystarczająca efektywność może prowadzić do udaru cieplnego, niewydolności narządów, a nawet do śmierci.