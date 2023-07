Czy w upał otwierać okna? Nauka pozwoli przetrwać w gorące dni

Nadeszły gorące dni i jak co roku wielu z nas szuka skutecznych sposobów na ochłodzenie siebie czy mieszkań. Z pomocą przychodzą podstawowe zasady fizyki, chociaż niektóre rozwiązania mogą was zaskoczyć.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czy w upał warto otwierać okna? Warto wiedzieć, że ciepło zawsze płynie od obiektu cieplejszego do zimniejszego. To oznacza, że o wiele łatwiej jest ogrzać obiekty niż je schłodzić. Dlatego otwieranie okien w upały może nie być najlepszym pomysłem. Co prawda spowoduje to wymianę powietrza, ale w żaden sposób nie przełoży się ona na schłodzenie wnętrza.

Oczywiście nie zachęcamy do tego, by zamknąć wszystkie okna na całe lato. Najlepiej jest wietrzyć mieszkanie o świcie lub późnym wieczorem, kiedy letnie temperatury są najniższe. Chłód pomoże nam zatrzymać bezwładność termiczna, czyli miara tego, jak szybko budynek traci dostarczoną temperaturę. Mówiąc prościej: ściany, sufit i podłoga nagrzewają się najwolniej, trzymając najdłużej temperaturę.

Naukowe sposoby na upały

Najskuteczniejszym sposobem na upały będzie jednak odcięcie się od źródła energii (słonecznej). Mamy na to wiele sposobów - od zasłon przez rolety i markizy aż po zewnętrzne żaluzje. Wewnętrzne zasłony i żaluzje będą mniej skuteczne, bo gdy się nagrzeją, będą oddawać ciepło do pomieszczenia. Mimo to i tak lepiej mieć zasłonięte okna w czasie upałów.

Do schłodzenia mieszkania w czasie upałów można też wykorzystać zjawisko entalpi. Entalpia opisuje ile energii z otoczenia musi pobrać substancja, by przejść w inny stan skupienia. Na przykład, ile energii potrzebuje woda, aby zacząć parować, a pobierając energię schładza otoczenie. Tak właśnie nasze ciało schładza się poprzez pocenie, ale możemy to zjawisko wykorzystać też do schłodzenia domu. W tym celu nieszkliwioną doniczkę należy wypełnić drobnym piaskiem i nalać tyle wody, by był wilgotny. Następnie skierować na nią wentylator.

Wielu z nas zastanawia się, czy warto zamontować klimatyzację. Wiedząc jednak, że ciepłe powietrze jest lżejsze od chłodnego możemy skuteczniej ochłodzić mieszkanie zwykłym wentylatorem. Jeśli postawimy go na podłodze i skierujemy w górę, będziemy rozprowadzał nieco chłodniejsze powietrze znad podłogi. Dodatkowo, jeśli mieszkamy wysoko, w nasłonecznionym mieszkaniu, może zadziałać efekt komina słonecznego, dzięki któremu chłodniejsze powietrze z niższych pięter będzie zasysane do góry.

Na koniec przypominamy również o regularnym nawadnianiu organizmu. W upały tracimy nawet 2,5 litra wody poprzez pocenie. Regularnie należy pić wodę, ale możemy również uzupełniać elektrolity.

Klaudia Stawska, współpracownik WP Tech