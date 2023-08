Upał sprawia, że się stresujesz. Specjaliści wskazują na problem

To, że upały, z jakimi mamy tego lata do czynienia, nie są obojętne dla naszych organizmów, jest znanym faktem. Wiemy, że mogą prowadzić do udaru cieplnego, osłabienia czy niewydolności narządów. Dietetyk Agnieszka Ostachowska-Gąsior zwraca uwagę na coś jeszcze – tak wysokie temperatury mogą wywoływać także stres, co objawia się zwiększonym wydzielaniem kortyzolu, produkowanego przez nadnercza.