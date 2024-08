Unikalne odkrycie w Jerozolimie. Potwierdza to, co mówi Biblia?

W Jerozolimie odkryto starożytną pieczęć kamienną z wizerunkiem skrzydlatego "dżina" lub "demona", co sugeruje, że jeden z wojowników wspomnianych w Biblii mógł rzeczywiście istnieć. Pieczęcie takie pełniły funkcję identyfikacyjną w dawnych czasach, a ta konkretna należała do człowieka, który zajmował wysoką pozycję w Jerozolimie ok. 2700 lat temu.