Unikalna populacja mamutów. Historia jej wyginięcia

Z analizy danych wynika, że w ciągu około 20 pokoleń populacja mamutów na wyspie Wrangla wzrosła do liczby 200-300 osobników. Badania ich DNA wykazały jednak, że zwierzęta te praktykowały chów wsobny, co skutkowało niewielką różnorodnością genetyczną.

Mimo to, naukowcy są zdania, że to nie te czynniki mogły przyczynić się do ich wymarcia. "Możemy z całą pewnością odrzucić pogląd, że populacja była skazana na wyginięcie z powodów genetycznych" - wyjaśnia Love Dalén, genetyk ewolucyjny z Uniwersytetu w Sztokholmie i współautor publikacji.