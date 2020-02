Umowa na samoloty F-35 podpisana. To jeden z kluczowych elementów "wojska z prawdziwego zdarzenia"

Polska podpisała dzisiaj umowę na zakup wielozadaniowych samolotów F-35, które są najnowocześniejszymi amerykańskimi maszynami bojowymi. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "to jeden z najważniejszych etapów budowania nowoczesnej polskiej armii".

31 stycznia 2020 Polskie Siły Zbrojne podpisały w Dęblinie kontrakt na 32 samoloty wielozadaniowe F-35. Kontrakt wart jest aż 4,6 mld dolarów (prawie 17,9 mld złotych), co wzbudziło wątpliwości gen. Adama Dudy . Generał przyznał, że podejrzewa, że powody mogą być wizerunkowe, jednak władze podkreślają, że zakup samolotów to jedna z najważniejszych decyzji dotyczących modernizacji polskiego wojska.

- To w istotnym stopniu wzmacnia nasze bezpieczeństwo, obronność. To jeden z najważniejszych etapów budowania nowoczesnej polskiej armii, wojska z prawdziwego zdarzenia - podkreślał prezydent Andrzej Duda . Dodatkowo podkreślił, że polskie F-35 będą dużym wsparciem dla sił obronnych NATO.

- F-35 to taki podniebny pancerny pancerz, który ma służyć polskim siłom zbrojnym i siłom zbrojnym NATO do ochrony wszystkich sił, a w szczególności wschodniej flanki - dodał premier Mateusz Morawiecki. - Dołączamy do tego elitarnego grona państw, które będą mogły korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, najnowocześniejszych technologii.