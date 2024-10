Ukrywają się od 25 lat. Ich problemy niekiedy mocno zaskakują

W marcu br. załoga HMS Vengeance pobiła rekord najdłuższego rejsu atomowego okrętu podwodnego - pełniła służbę przez 201 dni, z czego większość w pełnym zanurzeniu. Misje tego i podobnych mu okrętów służących w brytyjskiej marynarce wojennej są nie tylko długie, ale też owiane wieloma tajemnicami. Ukrywana jest chociażby ich lokalizacja, co wiąże się np. z ograniczonym niemal do minimum kontaktem marynarzy z rodzinami. Jednostki przechodzą systematyczne przeglądy i modernizacje, a ich zasięg jest niemal nieograniczony. Limitują go jedynie 'ludzkie aspekty" - fizyczna wytrzymałość załogi (ponad 100 osób) i zapasy żywności.

Brytyjski dziennik "The Sun" poinformował, że brytyjscy marynarze na jednym z okrętów podwodnych klasy Vanguard (nie sprecyzowano, o jaką dokładnie jednostkę chodzi) pełniącym kilkumiesięczną misję zostali zmuszeni do dzielenia się racjami żywnościowymi po tym, jak zabrakło zaopatrzenia.

Aktualnie marynarka wojenna Wielkiej Brytanii korzysta z czterech tego typu jednostek - HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant i HMS Vengeance przyjmowanych do służby w latach 1994–1999. Wszystkie zaliczają się do klasy Vanguard. Mierzą po 150 metrów długości oraz prawie 13 m szerokości i w zanurzeniu wypierają ok. 15,6 tys. ton. Każdy przenosi pociski Trident II D5 z głowicami jądrowymi, które mogą być wystrzeliwane spod powierzchni wody, a ich zasięg to ok. 11 tys. km.