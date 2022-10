Ukraińskie łupy wojenne. Po wojnie mogą być warte fortunę

Są to bardzo nietypowe i wyspecjalizowane konstrukcje rozsławione przez gry z serii Stalker czy Metro. AS Wał i WSS Wintorez to konstrukcje przyjęte do uzbrojenia rosyjskich jednostek specnazu w 1988 roku i nigdy nie były oferowane na rynku cywilnym. Co prawda są ludzie w USA, którym udało się te karabinki skopiować, ale oryginały to co innego.