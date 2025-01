Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie około 200 kołowych transporterów Stryker w kilku wersjach. Pojazdy te trafiły m.in. do 80. Lwowskiej Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej, która bierze udział w walkach prowadzonych na terenie Rosji w obwodzie kurskim.

Pojazdy Stryker to zmodyfikowane na potrzeby amerykańskiej armii kanadyjskie, kołowe transportery LAV III. Opracowano je na początku XXI wieku z myślą o lekkich brygadach, których głównym atutem miała być bardzo wysoka mobilność , a zarazem zdolność do przerzucania transportem lotniczym.

Wpłynęło to na ograniczenie rozmiarów i masy Strykerów. Ośmiokołowy transporter ma niecałe siedem metrów długości i w najpopularniejszym wariancie M1126 Infantry Carrier Vehicle waży ok. 16,5 tony.

Za bezpieczeństwo załogi odpowiada stalowy pancerz, na którym są montowane ceramiczne moduły Mexas, zapewniające odporność na ogień z broni o kalibrze do 14,5 mm. Przód pojazdu jest dodatkowo wzmocniony, zapewniając ochronę przed ostrzałem pociskami przeciwpancernymi kalibru do 30 mm, co oznacza poziom ochrony wyższy, niż w transporterach rosyjskich.