Informację o budowie nowych jednostek przekazał rzecznik ministerstwa obrony Turcji podczas konferencji prasowej. Szczegóły opublikowano natomiast na oficjalnych kontach społecznościowych resortu. Turcja, która jest dziś drugą armią NATO, dba wciąż o dobre reakcje z Rosją, odbierając jej jednocześnie pozycję lidera na morzu. Warto przypomnieć, że kraj ten zakupił rosyjskie systemy S-400, co wykluczyło go z programu F-35.

Lotniskowiec MUGEM, zaprezentowany publicznie w lutym 2024 r., ma być wyposażony w trzy pasy startowe i zdolność do przenoszenia do 50 samolotów. Wśród nich znajdą się zarówno załogowe, jak i bezzałogowe jednostki , takie jak TAI Hurjet czy Bayraktar Kızılelma.

Okręt podwodny MILDEN, rozwijany od 2012 r., będzie wyposażony w system napędu niezależnego od powietrza, co zwiększy jego zdolności operacyjne. Okręt ma być gotowy do służby w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku.

Prawda wyszła na jaw. Oszukiwali świat, by handlować z Rosją

Prawda wyszła na jaw. Oszukiwali świat, by handlować z Rosją

Napęd lotniskowca oparty jest na systemie COGAG, który wykorzystuje cztery turbiny gazowe LM2500, generujące po 23 MW każda, co czyni ten okręt szczególnie wydajnym. MUGEM jest przystosowany do pomieszczenia co najmniej 800 osób. Lotniskowiec oferuje również miejsce dla 50 samolotów – zarówno załogowych, jak i bezzałogowych.