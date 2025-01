LCS‑y staną się "łowcami min". Program notuje postępy

© US Navy | Mass Communication Specialist 1st Class Vance Hand

Moduł MCM (Mine Countermeasures Mission Package) składa się z bezzałogowego pojazdu nawodnego MCM USV, który do zwalczania min wykorzystuje ładunki modułowe oraz trały – między innymi trał magnetyczno-akustyczny UISS. Na początku ubiegłego roku pojazd pomyślnie przeszedł test wstrząsu pobliskiej eksplozji podwodnej (UNDEX).

Do wykrywania, klasyfikacji i identyfikacji min morskich oraz innych obiektów minopodobnych, służy sonar holowany AN/AQS-20C. Sonar, a w zasadzie kompleks sonarowy, który holowany jest przez USV, integruje w swoim korpusie szerokopasmowy sonar WBFLS (Wideband Forward-Looking Sonar), dwa wielofunkcyjne sonary boczne z syntetyczną aperturą MFSLS (Multi-Function Side Look Synthetic Aperture Sonars) oraz cyfrowy sonar DGFS (Digital Gap Fill Sonar) do wykrywania, klasyfikacji i lokalizacji celów.