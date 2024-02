"Ukraiński Lancet". Powstanie klon śmiercionośnego drona kamikadze z Rosji

Amunicja krążąca Lancet, rozwiązanie stworzone przez Zala Group, firmę należącą do Grupy Kałasznikowa, to jedne ze skuteczniejszych dronów kamikadze, którymi dysponuje armia Putina. Przy jej pomocy Rosjanie niszczą cenną artylerię i inny sprzęt wojskowy. W walce z Lancetami nie pomagają nawet specjalne siatki antydronowe , o których niejednokrotnie informowaliśmy. Drony zostały zaprojektowane w taki sposób, aby po uderzeniu w celu eksplodować i w ten sposób powodować jak najwięcej zniszczeń.

Dron ma maksymalną masę startową 12 kg i może przenosić ładunek o masie do 3 kg. Jego zasięg szacuje się na ok. 40 km, a maksymalną prędkość na 110 km/h. Według producenta wytrzymałość drona to ok. 40 minut. Bezzałogowiec wyposażono m.in. w kamery elektrooptyczne i na podczerwień o wysokiej rozdzielczości, które umożliwiają operatorowi zlokalizowanie, sprawdzenie i naprowadzenie urządzenia na cel. Lancet-3 wyposażono m.in. w naprowadzanie optyczno-elektroniczne, co umożliwia sterowanie amunicją w końcowej fazie lotu.