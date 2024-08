Ukraiński abrams w akcji. Takiego scenariusza Rosjanie się nie spodziewali

Czołgi abrams trafiły do Ukrainy we wrześniu 2023. Amerykanie przekazali Ukraińcom 31 maszyn w wersji M1A1, chociaż początkowo Waszyngton rozważał transfer wersji M1A2. Stany Zjednoczone planowały kupić te czołgi w ramach środków pochodzących z Inicjatywy Pomocy Bezpieczeństwa Ukrainy. Ostatecznie zdecydowano jednak, że Ukraina otrzyma wyremontowane czołgi M1A1 Abrams, który znajdują się na wyposażeniu USA, co znacznie skróci czas dostaw.