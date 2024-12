Ukraińcy zrobili to perfekcyjnie. Rosjanie myśleli, że przejęli prawdziwy "skarb"

Czołg Leopard 2A4, który wpadł w ręce Rosjan, okazał się być wabikiem, jak donosi The Bulgarian Military. Ukraińcy zadbali, aby model był trudny do odróżnienia od swojego pierwowzoru. Pokryto go wzorami kamuflującymi, a także elementami imitującymi bloki pancerza reaktywnego Kontakt-1. W ten sposób Siły Zbrojne Ukrainy chciały wprowadzić przeciwnika w błąd i skłonić go do wykorzystania cennej amunicji w celu zniszczenia pozornego celu.

Rosjanie "wpadli" w pułapkę Ukraińców

Wykorzystywanie atrap sprzętu wojskowego to również doskonała okazja, aby poszerzyć wiedzę o taktyce działania wroga, wykorzystywanej przez niego broni, czy zajmowanych pozycjach. Do tej pory w Ukrainie zaobserwować można było m.in. makiety udające stacje radarowe, czy działa artyleryjskie. Pojawiają się też różnego rodzaju atrapy czołgów, o czym przekonali się sami Rosjanie, w których ręce wpadł "podrabiany" Leopard 2A4.

Leopard 2A4 to jeden z najbardziej uznanych czołgów wykorzystywanych obecnie przez armię ukraińską. Jego uzbrojenie stanowi armata Rheinmetall L/44 kalibru 120 mm, co zapewnia niesamowitą siłę ognia. Dodatkowo, czołg jest wyposażony w zaawansowany system kierowania ogniem EMES 15 z funkcją termowizji, co umożliwia skuteczne działanie nawet w trudnych warunkach pogodowych i nocą. Z pomocą tego wyposażenia, załogi Leopardów efektywnie eliminują pojazdy opancerzone przeciwnika, co pokazują liczne raporty z frontu w Ukrainie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Krótka piłka, czyli iOS vs. Android - Historie Jutra napędza PLAY #4

Mimo niewątpliwych atutów, Leopard 2A4 to wciąż starszy model, zatem w porównaniu z najnowszymi technologiami mogą pojawić się pewne niedoskonałości, szczególnie w zakresie osłony. Z tego względu, ukraińskie załogi często uzupełniają opancerzenie o panele reaktywne Kontakt-1, co znacząco zwiększa ich odporność na różnorodne zagrożenia bojowe, w tym przeciwpancerne pociski kierowane.

Skąd Ukraina ma czołgi Leopard 2A4?

W ostatnich latach Ukraina otrzymała Leopardy 2A4 od kilku krajów NATO, które dążą do wsparcia Kijowa w obliczu rosyjskiej agresji. Hiszpania jest jednym z głównych dostawców tych maszyn, dostarczając w sumie 29 egzemplarzy. To dzięki nim Hiszpania stała się największym dostawcą Leopardów 2A4 do Ukrainy, przewyższając nawet tradycyjne mocarstwa wojskowe, takie jak Niemcy czy Polska.