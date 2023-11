Ukraińcy zniszczyli broń zagłady Rosjan. Zabija wszystko, co żywe

TOS-1A to niezwykle potężne systemy, które posiadają zdolność zniszczenia wszystkiego, co żyje za pomocą głowic termobarycznych nazywanych też "biednym kuzynem broni jądrowej" ze względu na zniszczenia zostawiane w strefie zero. Zostały one zaprojektowane i wprowadzone do służby w rosyjskiej armii jako tzw. ciężkie miotacze ognia. Ich debiut na polu walki miał miejsce podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie.