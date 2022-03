Ukraińcy zabili rosyjskiego generała. Zdradziła go rozmowa telefoniczna

Wojska ukraińskie zdołały przechwycić niezabezpieczoną rozmowę rosyjskiego generała i na jej podstawie ustalić jego lokalizację – podaje The New York Times. Ukraińcy po namierzeniu nieprzyjaciela udali się w jego stronę, by zadać mu ostateczny cios.

Ukraina opublikowała również nagranie, na którym widać pojmanego rosyjskiego żołnierza informującego o śmierci Gierasimowa. Rosjanin powiedział, że w Ukrainie przestał działać rosyjski system łączności Era , co zmusiło ich do korzystania z niezabezpieczonych łączy.

Osoba zbliżona do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zdradziła dziennikowi The Wall Street Journal, że ukraiński wywiad utworzył specjalną jednostkę do ścigania starszych dowódców rosyjskich. Ukraina poinformowała, że do tej pory zabiła czterech generałów, co jest niezwykłą liczbą wśród tak wysokich rangą oficerów.