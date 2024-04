Ukraińcy zaatakowali aż w Samarze. Dopadli śmigłowiec Mi‑8

"17 kwietnia 2024 r. na lotnisku Kriaż w mieście Samara uległ zniszczeniu śmigłowiec transportowy Mi-8. Agresor używał tego helikoptera w wojnie z Ukrainą do transportu broni i personelu. Koszt helikoptera tego typu może wynosić od 10 do 15 mln dolarów" - napisano w komunikacie HUR.

Mi-8 (Hip w kodzie NATO) to śmigłowiec, którego początki historii sięgają lat 60. XX wieku. Mimo tego wciąż jest on istotnym elementem wyposażenia rosyjskiej armii, czego dowodzi także wojna w Ukrainie, gdzie bywa często wykorzystywany.

To śmigłowiec wielozadaniowy, który w przypadku udziału w działaniach zbrojnych najczęściej służy do transportu żołnierzy oraz wyposażenia. Może przetransportować do ok. 30 żołnierzy lub 4000 kg ładunku. Osiąga prędkość maksymalną 250 km/h i może latać na pułapie do 4500 m.