Legwany dopłynęły do Gdańska. To pierwsza taka dostawa dla polskiej armii

LPR 4x4 zostały przygotowane na bazie koreańskiej rodziny pojazdów KLTV (Kia Light Tactical Vehicle). Wspomniany kontrakt, którego wartość jest szacowana na ok. 1,2 mld zł, podpisany przez Polskę zakłada, że do naszej armii trafi łącznie aż 400 egzemplarzy LPR 4x4. Mają być odbierane w kolejnych partiach w latach 2024-2030.

Pierwsza partia LPR 4x4 przez przekazaniem jej polskiej armii trafiła do zakładów Rosomak S.A. To właśnie one będą odpowiedzialne za "polonizację" południowokoreańskich konstrukcji. Prawdopodobne jest również, że to w ramach struktur Rosomak S.A. uruchomiona zostanie produkcja komponentów do LPR 4x4.