Ukraiński serwis Militarny donosi o użyciu broni termobarycznej w Donbasie. Żołnierze należący do 10. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej wykorzystali granaty RGT-27S2 przeciwko rosyjskiej piechocie. Tego typu rozwiązanie jest bardzo niebezpieczne i jednocześnie skuteczne. Podczas ataku w epicentrum temperatura sięga nawet 3000 stopni Celsjusza, co sprawia, że wszystko w strefie zero po prostu ulega odparowaniu, a do tego cały okoliczny tlen zostaje zużyty.