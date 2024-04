Ukraińcy sięgnęli po antyczną broń. Rosyjskie ciężarówki mają nowego wroga

Ukraińska obrona pokazała, że kolczatki to bardzo prosta i ponadczasowa broń, sprawdzająca się na współczesnym polu walki. Ukraińcy, wykorzystując drony, w nieregularny sposób rozrzucają niewielkie, gwieździste metalowe konstrukcje na drogach, po których poruszają się rosyjskie ciężarówki i pojazdy wojskowe. Są one poważnym zagrożeniem dla opon, ponieważ bez względu na to, jak upadną, przynajmniej jeden z zaostrzonych kolców zawsze skierowany jest w górę.