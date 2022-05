Ukraińcy przejęli rosyjski wóz piechoty. Znajdowało się w nim "militarne złoto"

Do sieci trafiło nagranie opublikowane przez ukraińskiego dziennikarza Jurija Butusowa, pokazujące przejęty rosyjski wóz bojowy piechoty. Z materiału wynika, że najprawdopodobniej jest to radziecka wersja BMP-1, która weszła do służby w 1966 roku, a obecnie należała do dowódcy 8. kompanii 35. Gwardii Zmotoryzowanej Brygady Strzelców Sił Zbrojnych Rosji, kpt. Dmitrija Furduya.