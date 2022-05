Pomagają wyśledzić rosyjskie samoloty. Drony z USA w służbie Ukrainie

Bezzałogowe statki powietrzne Puma były częścią pakietu pomocy USA, który obejmował również drony kamikaze Switchblade oraz inną broń i sprzęt. Amerykańska maszyna jest lekkim wojskowym dronem (jego maksymalna masa startowa wynosi niecałe 6 kg), stworzonym przez Aero Vironment. Podstawowym przeznaczeniem tych konstrukcji jest prowadzenie obserwacji przy wykorzystaniu głowicy optoelektronicznej . Jak podaje Rp.pl , dane pozyskane dzięki Pumie mogą służyć do korygowania ognia artylerii.

Armija Infrorm wskazuje, że chociaż Siły Zbrojne Ukrainy mają wiele podobnych maszyn (m.in. "Fury", "Bocian-100", Spectator, PD-1), Puma posiada coś, co wyróżnia ją na tle pozostałych. Strona ukraińska nazywa RQ-20 amerykańskimi "ptakami", które "widzą" nawet po zmroku. To właśnie zaawansowany system optoelektroniczny Mantis i45N jest tym, co odróżnia Pumę od innych dronów o podobnych parametrach technicznych.