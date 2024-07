Ukraińcy pokazali giganta. Okręt, jakiego jeszcze nie mieli

Do sieci trafiło nagranie potwierdzające, że trwają próby morskie korwety Hetman Iwan Mazepa, która już niedługo powinna wejść do służby w ukraińskiej marynarce wojennej. Stanie się wtedy jej największym, flagowym okrętem.

Prace nad Hetman Iwan Mazepa rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej. Budowa oraz testy okrętu trwają nieprzerwanie, ponieważ jednostka została zamówiona w Turcji. Od wodowania, które miało miejsce w październiku 2022 r., minęło sporo czasu, ale najświeższe doniesienia sugerują, że został on należycie spożytkowany.

Hetman Iwan Mazepa w trakcie testów

Oficjalny cykl prób morskich, które poprzedzają przyjęcie okrętu do służby, został zapoczątkowany w maju br., ale do tej pory pojawiały się jedynie informacje na ten temat oraz nieliczne zdjęcia. Tym razem Ukraińcy pochwalili się także krótkim materiałem wideo pokazującym korwetę Hetman Iwan Mazepa na morzu. Podobnie jak wcześniejsze próby morskie również ta najnowsza miała miejsce na terenach kontrolowalnych przez Turcję, co nie rodziło obaw związanych z potencjalnym atakiem Rosjan.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Największy okręt ukraińskiej marynarki wojennej

Hetman Iwan Mazepa zalicza się do jednostek typu Ada, które są opracowane w Turcji na zamówione marynarek wojennych kliku państw. Aż pięć takich okrętów chcą mieć sami Turcy, trzy zamówił Pakistan, a Ukraina otrzyma łącznie dwa.

To prawie 100-metrowe okręty z miejscem na załogę liczącą ok. 100 osób. Ich wyporność dochodzi do 2,4 tys. ton. Po wejściu do służby w ukraińskiej marynarce wojennej Hetman Iwan Mazepa stanie się jej największym, flagowym okrętem.

Wbudowane silniki pozwalają na rozwijanie prędkości do 35 węzłów. Hetman Iwan Mazepa ma cechować się również autonomią sięgającą 10 dni i solidnym uzbrojeniem. Na jego temat póki co niewiele mówią jednak zarówno Turcy, jak i Ukraińcy. Można przypuszczać, że Hetman Iwan Mazepa zostanie uzbrojony w pociski przeciwokrętowe (prawdopodobnie RGM-84 Harpoon lub RK-360 Neptun), wyrzutnie na pociski przeciwlotnicze oraz armaty służące do zwalczania mniejszych celów znajdujących się w bliższej odległości.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski