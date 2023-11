Ukraińcy o swoich planach. Armia opracowuje wóz, który ma jeden cel

W ukraińskim portfolio urządzeń dla wojsk znalazło się też miejsce dla systemu Piranha AVD 360. To z kolei zakłócacz sygnału rosyjskich bezzałogowców, dzięki któremu pojazdy obrońców będą bezpieczniejsze podczas ataków kamikadze. Teraz na listę nowości można dopisać unowocześniony pojazd ewakuacji na podwoziu Kozaka-7. To sprzęt, nad którym pracują właśnie Ukraińcy i ma posłużyć do ewakuacji rannych żołnierzy z frontu.