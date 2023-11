"Bociany" będą zmorą Rosjan. Są już gotowe do lotu

To ważne, bowiem systemy walki elektronicznej (EW) stają się coraz powszechniejszymi narzędziami w trakcie walk – a to z uwagi na rosnącą popularność ataków dronami zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji. Właśnie dlatego obie strony konfliktu pracują nad tworzeniem skutecznych systemów EW – Ukraińcy pokazali w ostatnim czasie nowoczesny system Piranha AVD 360 .

Militarnyi wyjaśnia, że przeszkolenie załóg obsługujących bezzałogowce Leleka-100 do nowszego narzędzia ma zająć niespełna dwa tygodnie. Oznacza to, że nowy sprzęt wykorzystuje część rozwiązań znanych ze starszej generacji. Wśród głównych elementów konstrukcyjnych zwiadowczego drona Leleka LR, najważniejszym jest optoelektroniczny moduł z 25-krotnym powiększeniem optycznym . To pozwala nowemu "bocianowi" prowadzić precyzyjny zwiad z powietrza i naprowadzanie artylerii na wrogie jednostki.

Maksymalna wysokość przelotowa Leleka LR to ok. 1,5 tys. m przy prędkości niespełna 120 km/h. Rozpiętość skrzydeł nowego bezzałogowca to z kolei 3 m, a masa startowa wynosi niemal 9 kg. Całkowity zasięg operacyjny to natomiast 90 km, a czas działania nie przekracza 4 godzin.