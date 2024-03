Ukraińcy namierzyli swój dawny okręt. Nie mieli wobec niego litości

Ciąg złej passy Floty Czarnomorskiej trwa. Rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy kpt. Dmytro Pletenczuk potwierdził, że podczas ataków z 23 na 24 marca Ukraińcy uderzyli w duży okręt desantowy projektu 775 "Konstantin Olszański". Co ciekawe, jest to jednostka, która do 2014 r. była własnością Ukrainy.