Ukraińcy mają sposób na Rosyjskie drony. Pokazali potężną broń

Jak zauważa profil Ukrainian Front na platformie X (dawny Twitter), żołnierze z 1. Oddzielnej Brygady Specjalnej zmienili transporter opancerzony M113 w wyjątkową konstrukcję do ochrony przeciwlotniczej. Widoczny na nagraniu z Ukrainy system SARP Dual wykorzystuje dwa karabiny – kal. 12,7 mm i 7,62 mm.

SARP Dual, którym w ostatnich dniach pochwalili się obrońcy to w istocie uniwersalny sprzęt, który można wyposażyć w różne rodzaje broni w zależności od wymagań. Mogą to być zatem karabiny FN MAG58 lub M2HB o różnych kalibrach lub granatnik. Ich zadaniem jest natomiast eliminowanie zagrożeń z powietrza – przede wszystkim w kontekście uderzeń realizowanych przy użyciu bezzałogowców.

Istotną funkcją systemu jest automatyczne śledzenie celu, do czego wykorzystywane są dane uzyskiwane dzięki obecności wiązki laserowej. SARP Dual może operować zarówno w dzień, ale też w nocy . Bez znaczenia również jest dla jego funkcjonalności, jaka dookoła panuje temperatura. Takie połączenie sprawia, że broń można wykorzystywać niemal w każdych warunkach i na bieżąco monitorować bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

W razie uszkodzenia działa antydronowego i przerwania automatycznego namierzania, operator systemu może manualnie prowadzić ostrzał w kierunku zagrożenia. Warto też podkreślić, że SARP Dual nie jest specjalnym tworem dla jednego modelu transporterów i można go montować na różnych maszynach.

Bezzałogowce są regularnie wykorzystywane po obu stronach konfliktu. Używają ich nie tylko Rosjanie, ale też Ukraińcy. Wynika to m.in. ze stosunkowo niskiej ceny dronów, która w przypadku improwizowanych rozwiązań wynosi nawet kilkanaście tysięcy dolarów. To ogromna oszczędność w kontekście wielokrotnie droższych pocisków artyleryjskich.

Zaletą dronów jest również to, że mogą one poruszać się w istnych chmarach. W ostatnich miesiącach wielokrotnie informowaliśmy o rajdach dronów. Pojedyncza maszyna potrafi wyrządzić duże szkody na froncie, natomiast wysłanie kilku lub kilkudziesięciu maszyn na raz to zagrożenie, przed którym trudno się bronić.