Rajd dronów na Moskwę. Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że w nocy z 9 na 10 marca zestrzelono łącznie 337 ukraińskich dronów. Bezzałogowce pojawiły się w różnych częściach Rosji, a do obwodu moskiewskiego miało dotrzeć aż 91 maszyn. Zdaniem Rosjan był to najbardziej zmasowany atak ukraińskich dronów podczas tej wojny. Jakie drony o dużym zasięgu i możliwościach przebicia się przez obronę powietrzną wroga ma w swoim arsenale Ukraina?

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

W nocy z 9 na 10 marca Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak dronów na Rosję. Według rosyjskiego ministerstwa obrony ogółem zestrzelono 337 dronów w tym 126 w obwodzie kurskim, 91 w obwodzie moskiewskim, 38 w obwodzie briańskim, 25 w obwodzie biełgorodzkim, 22 w obwodzie riazańskim, 10 w obwodzie kałuskim, 8 w obwodzie lipieckim, 8 w obwodzie orłowskim, 6 w obwodzie woroneskim, a także 3 w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Moskwa na celowniku Ukraińców

Atak bezzałogowców na stolicę Rosji potwierdził jej mer, Siergiej Sobianin. Jak poinformował, między godz. 4:30 i 7:00 czasu lokalnego w mieście zestrzelono 69 dronów. Z kolei rosyjska, państwowa agencja informacyjna TASS zwraca uwagę, że są ranni i zabici. Agencja informuje również, że w związku z ukraińskim atakiem Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę karną, uznając go za "atak terrorystyczny".

Sekretarz prasowy tego organu, Swietłana Petrenko przekazała: "Jeśli chodzi o masowe ataki na region moskiewski bezzałogowych statków powietrznych, w wyniku których są martwi i są ranni, Główny Departament Śledczy Komitetu Śledczego wszczął sprawę karną z powodu przestępstwa na podstawie art. 3. ust. 3. 205 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (akt terrorystyczny)".

Armia dronów Ukrainy

Ukraińcy od początku wojny rozwijają różnego rodzaju drony odpowiadające potrzebom zgłaszanym przez armię, a wśród nich są drony typu kamikadze o dużym zasięgu. W ich zasobach znajdują się też starsze, zmodyfikowane rozwiązania, które są zdolne pokonywać znaczne dystanse i przebić się przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim takie rozwiązania jak: bezzałogowiec Tu-141 "Striż", dron UJ-22 "Airborne", dron "Bóbr", czy dron "Rubaka".

Tu-141 "Striż" to radziecki bezzałogowy samolot rozpoznawczy opracowany w latach 60. XX wieku przez biuro konstrukcyjne Tupolewa. Ma 14,33 m długości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi 3,88 m. Napędzany silnikiem turboodrzutowym Tumański KR-17A o ciągu 19,6 kN osiąga prędkość maksymalną 1100 km/h, zasięg operacyjny do 1000 km i pułap 6000 m. Początkowo służył do zadań rozpoznawczych, wyposażony w aparaty fotograficzne, radary oraz kamery na podczerwień. Współcześnie Ukraina przystosowała część tych dronów do przenoszenia ładunków wybuchowych, zamieniając je w śmiercionośną broń.

Możliwość przebicia się przez rosyjską obronę powietrzną ma też produkowany przez firmę Ukrjet dron UJ-22 "Airborne". Warto wspomnieć, że już wcześniej pojawiały się dowody, że tego typu bezzałogowce latały nad terytorium Rosji. W kwietniu 2023 r. rosyjska państwowa agencja prasowa TASS donosiła o znalezieniu UJ-22 "Airborne" niedaleko Moskwy. Niewykluczone, że były to pierwsze testy wykorzystania tego drona po rosyjskiej stronie. Dron jest przeznaczony do misji rozpoznawczych i bojowych, może przenosić ładunki wybuchowe. Charakteryzuje się zasięgiem do 800 km i prędkością przelotową około 120-160 km/h. Dzięki modułowej konstrukcji, UJ-22 może być wyposażony w różnorodne systemy obserwacyjne oraz uzbrojenie.

Rubaka to z kolei dron kamikadze zaliczany do kategorii amunicji krążącej. Na razie na temat jego specyfikacji niewiele wiadomo. Pojawiają się jednak informacje, że ma zasięg 500 km i może być wykorzystywany do niszczenia odległych celów naziemnych, w tym wrogiej siły żywej, czy strategicznych obiektów infrastrukturalnych. Nie jest również znana dokładna specyfikacja Bobrów. Te urządzenia, pomimo niewinnie brzmiącej nazwy, są poważnym zagrożeniem dla rosyjskiego sprzętu wojskowego. Zwłaszcza że są w stanie pokonać nawet 800-1000 km.

Ukraińcy twierdzą, że drony Bóbr mogą osiągać prędkość nawet 200 km/h, dzięki zastosowaniu turbośmigłowego silnika spalinowego. Mają 2,5 m długości, a rozpiętość ich skrzydeł sięga 3,5 m. Na swój pokład Bóbr może zabrać uzbrojenie o maksymalnej wadze 75 kg, w tym np. głowicę penetracyjną KZ-6. Drony te są również wyposażone w nowoczesne systemy nawigacyjne, co pozwala im precyzyjnie trafiać w wyznaczone cele.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski