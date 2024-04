Ukraińcy mają nową broń. Już dopadli nią sprzęt Rosjan za 15 mln dolarów

Pancyr-S1 to system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Stosowane w jego ramach wyrzutnie są montowane na podwoziu kołowym i (rzadziej) gąsienicowym. Można je uzbroić w 12 przeciwlotniczych pocisków rakietowych 57E6 lub 57E6-E, które we współpracy z radarami mogą przechwytywać cele znajdujące się w zasięgu do maksymalnie 20 km i poruszające się na wysokości do 15 km.