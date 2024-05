Ukraińcy dopadli BTR‑MD Rakuszka. To bardzo rzadka sytuacja

To niewielkie komercyjne bezzałogowce, do których przyczepiane są ładunki wybuchowe. Tego typu broń jest często wykorzystywana przez obydwie strony trwającego konfliktu i w przypadku starszych, słabo opancerzonych pojazdów stanowi realne zagrożenie. Niekiedy udaje się eliminować tego typu bronią nawet nowsze, cenniejsze jednostki. Rejestrowane były przypadki zniszczenia dronami np. rosyjskich czołgów T‑72B3 , a nawet T‑90M .

To pływający transporter opancerzony wyposażony w gąsienicową trakcję i silnik o mocy 450 KM. W terenie jest w stanie osiągać prędkość do ok. 50 km/h (na utwardzonych drogach jeszcze nieco więcej) oraz do ok. 10 km/h w wodzie. Ważcy ok. 13 t pojazd pomieści załogę i kilkunastu żołnierzy desantu, jest przy tym uzbrojony w dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm. Opcjonalnie konstruktorzy przewidzieli możliwość montażu granatnika kal. 30 mm.