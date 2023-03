Ukraina zniszczyła 10 rosyjskich czołgów w ciągu jednej nocy [Wideo]

Samolot UAV to bezzałogowy statek powietrzny niewielkich rozmiarów, który jest pilotowany zdalnie. Nie jest to pierwszy przypadek skutecznego użycia dronów UAV czy innych - także improwizowanych - jednostek bezzałogowych przez ukraińskie siły zbrojne. Warto wspomnieć też o polskich dronach FlyEye. To bardzo chwalony przez Ukraińców sprzęt, który również jest skutecznie wykorzystywany do walki z agresorem.