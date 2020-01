Katastrofa samolotu w Iranie. Ukraina oczekuje decyzji w sprawie czarnych skrzynek

Ukraińska Rada Bezpieczeństwa poinformowała, że czeka na odpowiedź Iranu w sprawie przekazania do Kijowa czarnych skrzynek samolotu, który został zestrzelony pod Teheranem. Do stolicy Ukrainy przybyli eksperci z Iranu, Kanady i Francji.

W zeszłym tygodniu irańska agencja informacyjna Tasnim przekazała, że czarne skrzynki zestrzelonego samolotu zostaną wysłane na Ukrainę. - Z pomocą ekspertów z Francji, Kanady i Ameryki spróbujemy odczytać dane w Kijowie. Jeżeli te działania zakończą się niepowodzeniem, to czarne skrzynki zostaną wysłane do Francji" - oświadczył Hasan Rezaifar, kierujący wydziałem badającym wypadki w irańskiej CAO, cytowany przez agencję Tasnim.

Wcześniej o to, by czarne skrzynki trafiły do Francji apelował premier Kanady Justin Trudeau. - Iran nie posiada dostatecznej wiedzy i nie dysponuje niezbędną technologią do szybkiego przeanalizowania zawartości rejestratorów. Tylko kilka krajów, jak np. Francja, posiada laboratoria zdolne do tego rodzaju badania - przyznał w Ottawie kanadyjski premier.