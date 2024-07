Ukraina produkuje najwięcej takiej broni w Europie. Zełenski ujawnia dane

Głównym elementem rażenia w 2S22 Bogdana jest armata kal. 155 mm o długości 52 kalibrów. Wyposażona jest ona w półautomatyczny system ładowania, co znacznie ułatwia pracę żołnierza. Jego zadaniem jest jedynie wyjęcie pocisku z magazynu amunicyjnego i wsadzenie go do podajnika znajdującego się w pobliżu. Nie musi on więc nieść i ładować go do armaty ręcznie. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest osiągnięcie szybkostrzelności na poziomie do sześciu strzałów na minutę.