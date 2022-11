Ukraina. Izraelskie wozy MRAP GAIA Amir zauważono w okolicy Chersonia

Przedstawiciele Izraela nieustannie twierdzą, że nie przekazują Ukrainie pomocy wojskowej w postaci sprzętu czy broni. Zamiast tego Izrael wspiera Ukrainę pomocą humanitarną. Dlatego nie jest do końca jasne, skąd pojazd wziął się w okolicy Chersonia. Najprawdopodobniej jest to jawny lub niejawny zakup ze strony krajów trzecich, które w ten sposób chcą wspomóc działania obronne na Ukrainie.

MRAP GAIA Amir to pojazd opracowany przez izraelską firmę Gaia Automotive Industries. Pojazd opancerzony może pomieścić do 12 osób i waży do 14 ton. Jednocześnie jego ładowność wynosi do 2,4 tony. Amir jest oparty na komercyjnym podwoziu Forda F550 z niezależnym zawieszeniem. Przeznaczony jest do transportu personelu, ewakuacji rannych i dostarczania ładunków na linię frontu, a także prowadzenia rozpoznania. Wozy bazowo wyposażone zostają w osłonę balistyczną chroniącą przed ostrzałem przeciwpancernym 7.62 x 39 oraz przeciwwybuchową.