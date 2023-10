Ukraina dostanie nową broń z USA. Może atakować w zasięgu 300 km

W międzynarodowych mediach pojawiły się informacje, że Ukraina spodziewa się kolejnej dostawy broni z USA. Tym razem mają to być rakiety o nietypowym połączeniu parametrów: zasięgu ataku do 300 km i głowicach bojowych o masie 100 kg. Nie podano nazwy rakiet, ale tylko kilka dostępnych modeli pasuje do tego opisu.