Ukraina czeka na nową amunicję. Groźna broń wzbudza kontrowersje

Warto przypomnieć, że że Estonia również dysponuje amunicją kasetową, którą mogłaby przekazać Ukrainie, ale potrzebowała na to zgody Niemiec. Wtedy istniały te same obawy co do nieporozumień między sojusznikami. Zarówno Niemcy, jak i Francja zajęły zdecydowane stanowisko przeciwko dostarczaniu przez USA amunicji DPICM na Ukrainę twierdząc, że obawiają się eskalacji konfliktu.