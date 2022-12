Amunicja kasetowa w Ukrainie? Broń może sprowadzić deszcz śmierci na Rosjan

Użycie amunicji kasetowej jest zakazane na mocy konwencji przyjętej w 2008 r. w Dublinie i podpisanej przez ponad 100 państw. Wśród nich nie ma jednak Rosji, która najprawdopodobniej już kilkukrotnie użyła tego typu broni w Ukrainie, a także samej Ukrainy. Amunicja kasetowa została zakazana ze względu na skalę rażenia, generowane zagrożenie dla cywili, a także ogromne cierpienie, które zadaje. Zwłaszcza że część subamunicji nie detonuje. Oznacza to, że nawet po zakończeniu działań wojennych cywile mogą natrafić na śmiercionośne pułapki w postaci niewybuchów.

Jak już informowaliśmy, zazwyczaj amunicja kasetowa bazuje na pociskach rakietowych bądź bombach lotniczych, zawierających w sobie od kilku do kilkuset ładunków małej subamunicji, tzw. bombletów. Broń jest zrzucana z samolotu lub wystrzeliwana z ziemi bądź morza. Eksploduje w powietrzu nad celem i uwalania ogromną liczbę mniejszych ładunków, które mogą pokryć powierzchnię nawet kilku km². Każdy, kto znajdzie się w obszarze uderzenia amunicji kasetowej, zarówno wojskowy, jak i cywilny, najprawdopodobniej zostanie zabity lub poważnie ranny.

Według serwisu Landmine and Cluster Munition Monitor, inicjatywy mającej na celu monitorowanie postępów w eliminacji min lądowych, amunicji kasetowej i innych niewybuchów pozostałych po wojnach, Ukraina posiada zapasy amunicji kasetowej , które odziedziczyły po dawnym Związku Radzieckim. Analizy Ukraine Weapons Tracker zwracają jednak uwagę na zupełnie inną broń, którą najprawdopodobniej dostarczyło państwo trzecie.

Militarnyj podkreśla, że "przypuszczalnie amunicja ta została wywieziona z kraju, który wcześniej kupił ją od Izraela". M971 jest bowiem bronią opracowaną przez izraelską firmę Israel Military Industries, będącą obecnie własnością Elbit Systems (ta firma w 2018 r. ogłosiła, że nie będzie dalej produkować M971). Amunicja jest przeznaczona do moździerza kalibru 120 mm.

Ukraiński serwis podkreśla, że według producenta jeden M971 może pokryć obszar o wymiarach 100x100 metrów. Pomaga mu w tym jego konstrukcja, a szczególnie stabilizowany płetwami transporter ładunku (ładunek tworzy 24 pociski M85, mniejsza ostra amunicja, układana warstwowo po cztery pociski). M971 jest obsługiwany i ładowany tak samo, jak klasyczne naboje do moździerzy kalibru 120 mm.

Większość M971 wyposażona jest w mechaniczny zapalnik czasowy DM-93 lub zapalnik elektroniczny typu M760, które są tak ustawiane, aby doprowadzić do wybuchu w powietrzu bezpośrednio nad atakowanym obszarem, na co zwraca uwagę Collective Awareness to Unexploded Ordnance (CAT-UXO). Zapalnik uruchamia się podczas lotu i aktywuje ładunek wybuchowy, który uwalnia mniejsze ładunki i razi znajdujące się w pobliżu cele.