Nowoczesne uzbrojenie bardzo często jest wykorzystywane do ataków na rosyjskie wojska, co powoduje dotkliwe straty w jednostkach pancernych. Według najnowszych danych Rosjanie tracą czołgi w tempie, które uniemożliwia uzupełnianie strat .

T-80 to czołg podstawowy trzeciej generacji, który został zaprojektowany i wyprodukowany w byłym Związku Radzieckim (później jego produkcję kontynuowano w Rosji). Podczas inwazji na Ukrainę Federacja Rosyjska wystawiła ogromną liczbę takich maszyn, które są powszechnie niszczone przez Ukraińców - według serwisu Oryx, większość zniszczonych wozów to właśnie wersje T-80BV i T-80BVM.

Modernizacje, które zostały wprowadzone w wersji T-80BVM obejmowały szereg ulepszeń. Wśród nich znalazły się modyfikacje działa głównego, co zdecydowanie podniosło jego efektywność. Zmieniono również automat ładujący, co przyczyniło się do zwiększenia jego szybkości i precyzji działania. Wprowadzono także ulepszenia w urządzeniach noktowizyjnych, co znacznie poprawiło możliwości obserwacji w nocy. Zadbano również o ochronę maszyny, wprowadzając nowoczesne rozwiązania zwiększające jej odporność na ataki. Dodatkowo, zwrócono uwagę na zmniejszenie zużycia paliwa, co przyczyniło się do zwiększenia zasięgu czołgu.