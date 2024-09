Tysiące chemikaliów w człowieku. Szokujące odkrycie naukowców

Wyniki badania dotyczącego tego, jak zanieczyszczony substancjami z opakowań żywności jest ludzki organizm, opublikowano na łamach czasopisma "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology". Zespół naukowców kierowany przez dr Birgit Geueke (ze szwajcarskiej organizacji Food Packaging Forum Foundation) ustalił, że w ludzkich organizmach można znaleźć ponad 3600 substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie pakowania żywności.

Spośród tysięcy zidentyfikowanych substancji, ok. 100 z nich uważa się za "bardzo groźne" dla zdrowia człowieka. Niektóre z pozostałych nie zostały jednak wystarczająco dobrze zadane, wobec czego nie wiadomo, jaka jest ich szkodliwość. Inne natomiast są doskonale znane uczonym - mowa w tym miejscu m.in. o PFAS i bisfenolu A.

Wciąż jednak na liście zidentyfikowanych chemikaliów znajduje się mnóstwo znaków zapytania. Uczeni nie wiedzą jeszcze, jak wiele z substancji wykorzystywanych w opakowaniach do żywności wpływają na zdrowie człowieka. Wiadomo jednak, że dostają się one do organizmu wraz żywnością.