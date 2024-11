Tyle sprzętu zostało Rosji. Wiadomo, na jak długo im wystarczy

Pozostały w rosyjskich magazynach sprzęt niezbędny do prowadzenia walk w Ukrainie jest obiektem zainteresowania wielu ekspertów, którzy nieustannie analizują liczby utraconych pojazdów i tych, które jeszcze czekają na wysyłkę na front. Jak twierdzą analitycy z ISW, obecnie rosyjska armia w głównej mierze polega na naprawionych czołgach wyciągniętych z magazynów. W ten sposób wojsko próbuje zastępować utracony sprzęt. W dłuższej perspektywie armia agresora nie będzie mieć wystarczającej ilości sprzętu.

W kontekście strat ponoszonych przez Rosję wypowiedział się też w ostatnim czasie cytowany przez ukraińską agencję Unian ekspert Ukraińskiego Centrum Strategii Obronnych Wiktor Kewliuk, zdaniem którego Federacja Rosyjska produkuje obecnie i odnawia maksymalnie 160 czołgów miesięcznie. Oznacza to, że tamtejsze wojska w ciągu roku zyskują ok. 1920 czołgów. To liczba, która pokrywa się z liczbą niszczonych w tym samym okresie czołgów.