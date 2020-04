Tydzień temu brakowało maseczek ochronnych dla lekarzy, a dziś mamy nosić je wszyscy

Dodatkowo na wczesnym etapie epidemii nie było powszechnie wiadome, to co jest wiadome dziś: większość zakażonych osób nie choruje w ogóle albo ma bardzo lekkie objawy. To czyni ich idealnymi nosicielami wirusa, który może dzięki nim łatwo się rozprzestrzeniać. Z tych dwóch powodów noszenie masek przez wszystkich nie było zalecane. Co się zatem zmieniło?