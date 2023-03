Twórca pierwszej komórki przewiduje telefony wszczepiane pod skórę

Martin Cooper to człowiek, bez którego dziś nie mielibyśmy przy sobie smartfonów. To on zarejestrował patent na "system telefonii komórkowej", to on stworzył pierwszy telefon komórkowy i to on – co za tym idzie – niemal dokładnie 50 lat temu wykonał pierwsze na świecie połączenie głosowe z wykorzystaniem telefonu przenośnego. Miało to miejsce 3 kwietnia 1973 roku – Cooper zadzwonił do Joela Engela, swojego największego rywala w wyścigu o pierwszą komórkę.