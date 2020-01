WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Twój mózg wie, kiedy nie żyjesz. Wyniki badań szokują, a naukowcy zadają kolejne pytania Co dzieje się z naszym ciałem po śmierci? To pytanie od lat zastanawia wielu z nas. Badacze, którzy zajmują się tą kwestią, dokonali szokującego odkcycia - okazuje się, że człowiek może być świadomy, kiedy ogłasza się jego zgon. Naukowcy dokonali przerażającego odkrycia (East News, Fot: GARO/PHANIE) Co dzieje się z naszą świadomością po stwierdzeniu śmierci przez lekarzy? Na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź dr Sam Parnia, dyrektor ds. intensywnej terapii i resuscytacji uniwersytetu NYU Langone School of Medicine w Nowym Jorku, który jest jednym ze specjalistów badających, co dzieje się z naszym ciałem po śmierci. Jego najnowsze badania skupiają się wokół analizy tego, co dzieje się z ludzkim ciałem, kiedy dochodzi do zatrzymania akcji serca. Dr Parnia przeprowadził szereg wywiadów z osobami które doświadczyły śmierci klinicznej i zgodnie z wynikami jego obserwacji, ludzie zachowują świadomość w pierwszej fazie zgonu. W większości przypadków osoby, które doświadczyły tego rodzaju śmierci, są w stanie dokładnie opisać, co działo się wokół nich, nawet jeśli nie wykazywali żadnych funkcji życiowych. Oznacza to, że mózg nie przestaje pracować wraz z zatrzymaniem akcji serca, co rodzi nowe pytania o nturę śmierci. Niemal wszystkie osoby, z którymi rozmawiał dr Parnia potrafiły dokładnie opisać otoczenie, w którym się znajdowały oraz przytoczyć rozmowy, które był prowadzone w ich pobliżu, kiedy trafiali do szpitala w stanie śmierci klinicznej. - Śmierci wiąże się z momentem, w którym ustaje praca serca. Technicznie rzecz biorąc, tak się uzyskuje godzinę zgonu - wyjaśnia dr Parnia. Dodaje, że można mówić o zgonie, bo krew nie może być pompowana do mózgu. Badacz zauważa, że "myśląca część mózgu", czyli kora mózgowa również pracuje znacznie wolniej, co doprowadza ostatecznie do śmierci komórek mózgowych. Zobacz też: 46-latek z tasiemcami w mózgu. Lekarze ostrzegają Jednak naukowiec zauważa, że cały ten proces może trwać nawet do kilku godzin, co oznacza, że człowiek może pozostawać świadomy nawet długo po tym, jak lekarze stwierdzili śmierć. Z tego względu naukowcy starają się opracować dokładniejsze metody monitorowania mózgu w trakcie resuscytacji, co pozwoli m.in. zapobiegać urazom mózgu, do których może dojść podczas ratowania życia. - Staramy się zrozumieć dokładne doznania, które towarzyszą ludziom w momencie śmierci, ponieważ mamy świadomość, że są to doświadczenia uniwersalne i każdy z nas prędzej czy później przez to przejdzie – mówi Parnia. Naukowiec zwraca uwagę na problem, którym może być ponowna definicja śmierci oraz określania czasu zgonu przez lekarzy.