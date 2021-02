Turcja leci na Księżyc? Prezydent Erdogan podaje wstępną datę

Zobacz: Globalne ocieplenie kontra alkohol. Ulubione trunki zagrożone [Wideo]

Dokładne poznanie Księżyca to cel coraz większej ilości krajów. Przypomnijmy, że badaniem naszego naturalnego satelity poważnie zainteresowane są m.in. Chiny, ZEA, Rosja i Stany Zjednoczone. Ci ostatni przygotowują się do przedsięwzięcia o nazwie Artemis, w ramach którego amerykańscy astronauci powrócą na Księżyc z załogową misją. Ma do tego dojść w 2024 roku.