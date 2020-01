Trzy Black Hawki i kolejny nowy śmigłowiec - policja chwali się zakupami w 2019 roku

Bardzo często o polskiej policji myśli się stereotypowo, mając przed oczami sceny z komedii z mundurowymi. Nie mają komputerów albo pracują na bardzo starych maszynach, potykają się o własne nogi. Chociaż pewnie i to się zdarza, to nie da się ukryć, że służby się rozwijają. W 2019 roku wydano na to przeszło 240 mln zł.



Trzy Black Hawki, śmigłowiec Bell-407, transportery opancerzone, radiowozy, uzbrojenie i odzież taktyczna, kamery nasobne, umundurowanie ćwiczebne i służbowe - tymi zakupami chwali się polska policja na swojej stronie internetowej. I podkreśla, że to zaledwie część nowych inwestycji.

Black Hawki już sprawdzają się w akcji.W listopadzie jeden z nich latał nad świętokrzyskim niebem w poszukiwaniu mężczyzny, który porwał samochodem swojego ojca. Policjanci, którzy nim latali, zachwalali sprzęt. Byli w stanie dostrzec nawet pojedyncze zwierzęta w lasach.

W grudniu 2019 roku służbę rozpoczął śmigłowiec Bell-407 - dwa kolejne dotrą w marcu.

- Zakup Black Hawk-ów kosztował nas 220 milionów złotych, za trzy Belle zapłaciliśmy (wraz z wyszkoleniem załóg) 61 milionów, ale jeszcze 18 milionów będzie kosztował specjalistyczny sprzęt do obserwacji z powietrza, wykorzystywany chociażby podczas akcji poszukiwania osób zaginionych - podsumowuje Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Kolejnym "zakupem bez precedensu", jak określił to Komendant Główny Policji, były w 2019 roku lekkie transportery opancerzone. Policja odebrała pięć sztuk, trzy dotrą w pierwszym kwartale tego roku.

- Kupiliśmy też łodzie motorowe i 1400 nowych samochodów osobowych dla polskich policjantów. Pozostałe 400 to pojazdy specjalistyczne oraz wspomniane śmigłowce. Prócz załogowych statków powietrznych kupiliśmy w ubiegłym roku także 30 dronów oraz sprzęt ochrony osobistej, w tym ponad 10 tysięcy sztuk kamizelek kuloodpornych, broń i hełmy - wylicza gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Inwestycje w policji to także podwyżki

