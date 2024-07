"Trzeba być jedną nogą na Ziemi". Polak o udziale w misji kosmicznej

- Wiele osób z naszej firmy śledziło lot. Jesteśmy z niego bardzo dumni jako Europejczycy. Skoro rakieta poleciała praktycznie bez problemów – poza ostatnią fazą, przed deorbitacją - to mamy nadzieję, że nasz system zadziałał prawidłowo, ale szczegółowe informacje będą dostępne dopiero później. Wszystkie dane z lotu muszą zostać opracowane oraz autoryzowane przez producenta rakiety i specjalistów z ESA. Może to potrwać nawet kilka tygodni – zwrócił uwagę inż. Podgórski.

Kamery firmy Scanway miały do wykonania dwa zadania podczas lotu. Pierwszym było rejestrowanie separacji głównej owiewki, czyli "nosa" rakiety. Drugi moment to umieszczenie na orbicie serii małych satelitów, tzw. CubeSatów. Zostały one zbudowane przez firmy z całej Europy.