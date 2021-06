Truskawkowy Księżyc 2021. Niezwykła pełnia już wkrótce

Czym jest "Truskawkowy Księżyc"?

Truskawkowy Księżyc to niezwykłe zjawisko na niebie, które możemy zobaczyć jedynie raz w ciągu całego roku. Podczas czerwcowej pełni, Księżyc przybiera niezwykły, różowy kolor. Dzieje się tak dlatego, że orbita Księżyca wokół Ziemi jest prawie w tej samej płaszczyźnie, co orbita Ziemi wokół Słońca. Światło Słońca pada na Księżyc w pełni, przez co wydaje się, że ma on delikatnie różową lub czerwoną poświatę.