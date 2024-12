Transport zmierza w stronę Kurska. Dostrzegli kilka lawet

Grupa partyzancka Atesh informuje, że dostrzegła transport niewielkich chińskich pojazdów terenowych Desertcross 1000-3 w kierunku Kurska. Konwój wojskowych transporterów z tymi pojazdami zauważono na autostradzie M-4, między Rostowem nad Donem a Woroneżem.

Jak czytamy, przemieszczenie tych pojazdów do Kurska może sugerować przygotowania do misji rajdowych i sabotażowych w pobliżu granicy z Ukrainą. Analitycy z Defense Express nie wykluczają też, że może to również odzwierciedlać szerszą strategię wykorzystania tych mobilnych i lekkich platform w operacjach frontowych.

Rosjanie przemieszczają niewielkie pojazdy Desertcross

Desertcross 1000-3 to wszechstronne pojazdy, które są często wykorzystywane do patroli, rozpoznania, rajdów, transportu zaopatrzenia oraz ewakuacji rannych. Ministerstwo Obrony Rosji już włączyło 537 takich jednostek do swojego arsenału, a do końca 2024 r. planowany jest zakup niemal 1,6 tys. kolejnych egzemplarzy.

Pojazd Desertcross 1000-3 to lekki wóz osadzony na dwuosiowym podwoziu z napędem na wszystkie koła. Za napęd odpowiada jednostka benzynowa, która generuje 87 KM mocy. Silnik jest w stanie rozpędzić konstrukcję do 80 km/h, natomiast zatankowany do pełna Desertcross może pokonać dystans 250 km.